2021/08/15 | 04:39 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحار المراقبون في منطقة الشرق الأوسط في فهم كنه استراتيجية واشنطن الشرق أوسطية، وسبر أغوارها
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن في الإقليم: بحثٌ عن "وكلاء" و"اللا-استراتيجية" حين تصبح استراتيجيةً) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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