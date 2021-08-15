"طفح الكيل".. الحريري يندد بـ "مجزرة عكّار"

2021/08/15 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري بـ "مجزرة عكار" التي نجمت عن انفجار صهريج محروقات وأودت بحياة 20 شخصا على الأقل فجر الأحد.

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