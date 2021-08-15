أطروحة الإسلام الرَّحماني 

2021/08/15 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتشار الحركات الجهاديّة التي تذيّل عناوينها باسم الإسلام وترفع شعارات التطرّف، حاول الكثير من المختصين في الفكر الإسلامي تقديم قراءات مخالفة لهذه الصورة التي تقدّم الإسلامَ على أنه دينٌ يشرعن العنفَ ويبيح انتهاك الحقوق والحريات.وتبنَّى بعض المفكرين الإسلاميين ومراكز دراسات وأبحاث غربية تقديم أطروحات مغايرة للإسلام تبرّز عناوينَ أخرى غير العناوين السياسية والمتطرّفة، ولعلَّ من أهم هذه المشاريع ما طرحته مؤسسة راند الأمريكية RAND Corporation في عام 2007، بعنوان (الإسلام المعتدل).

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