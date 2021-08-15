هل قاربت مقولة

2021/08/15 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذا المقال، سأستعمل تعبيرين غير مطابقين تماماً لاستخدامهما المعتاد.وهما العبودية والاحتلال.فالعبودية كمفهوم قانوني، ربما ينطبق بدرجة او باخرى على بلد معاصر ككوريا الشمالية مثلاً، لكنه لا ينطبق تماما على لبنان، الذي "تستعبده" ثنائية حزب يمارس هيمنته على الجميع، تشاركه فيها فئة من السياسيين.لكن هذه الفئة تشاركه استعباد الآخرين فيما هي نفسها مستعبدة منه.الفئة الاخرى التي تشاركه اضطهاد المواطنين هي "شيعة ايران" اللبنانيين.فهم أنفسهم مستغلين كغيرهم ويعانون الافقار الا انهم يستقوون على الباقين

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