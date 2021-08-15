ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب هاييتي الى 227 قتيلا

2021/08/15 | 07:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت وكالة الحماية المدنية في هاييتي عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي إلى 227 قتيلا .وقالت الوكالة في بيان، "ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 227 شخصا منهم 158 في الجنوب، ومئات الجرحى والمفقودين.واضافت ان"الاستجابة الأولى من قبل رجال الإنقاذ المحترفين والسكان ساعدت على انتشال العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض ، فيما تواصل المستشفيات باستقبال الجرحى".وضرب زلزال بقوة 7.2 جنوب هايتي مساء السبت ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ".وقال رئيس وزراء هاييتي أرييل هنري إن "الزلزال العنيف" تسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في مناطق مختلفة من البلاد، وناشد أيضًا الهايتيين بالتوحد لمواجهة هذا "الوضع المأساوي الذي نعيش فيه الآن ".وأعلن رئيس وزراء هاييتي، في مؤتمر صحفي، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد بأكملها ".وقال إنه،لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتبين حجم الأضرار "./انتهى2

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