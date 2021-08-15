ممثل المرجعية الدينيـة يزور عائلة الشهيد

2021/08/15 | 07:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / زار ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، منزل عائلة مدير بلدية مدينة كربلاء المقدسة عبير سليم الخفاجي لتقديم التعازي والمواساة الى ذويه.وكان مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر الخفاجي اغتيل الاسبوع الماضي، اثر اصابته بـرصاصات اطلقها عليه احدالمتجاوزين على اراض الدولة في المدينة.وزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم التالي ، عائلة المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، وأمر بإطلاق حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق تحمل اسم الخفاجي ، فيما أعلنت محافظة كربلاء الحداد 3 أيام، كما وجـه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بحجز القوة الأمنية المرافقة للمغدور عبير الخفاجي./انتهى5

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