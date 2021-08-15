طالبان تسيطر على جلال آباد دون قتال وتؤمن الطريق نحو باكستان

2021/08/15 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت حركة طالبان من السيطرة على جلال آباد، المدينة الرئيسية في شرقي أفغانستان، صباح الأحد، دون قتال، مؤمنة بذلك الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

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