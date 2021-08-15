صحف الاحد تهتم بتوقيع عقود مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية لحفر ابار نفطية جديدة وبمقترح تمديد دوام المراكز الصحية حتى منتصف الليل

2021/08/15 | 07:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الخامس عشر من اب بتوقيع حفر ابار نفطية جديدة وبمقترح تمديد دوام المراكز الصحية حتى منتصف الليلصحيفة الصباح قالت ان العراق وقع عقودا لحفر آبار نفطية جديدة، واستصلاح عشرات الحقول المنتجة في كركوك وبغداد والبصرة وميسان والناصرية، ضمن اطار خطة طويلة الامد لزيادة الانتاج النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يوميا في نهاية العام 2027.ونقلت الصحيفة عن مدير شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط باسم عبد الكريم قوله: إن "الشركة بصدد توقيع عقد لحفر 37 بئرا نفطية في حقل الزبير النفطي لصالح شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل بمحافظة البصرة بمدة تتجاوز العامين".واشار الى "تسليم إيني الايطالية موخرا 14 بئرا نفطية والمباشرة في حفر 3 ابار جديدة ضمن عقد سابق، ليصل إجمالي عقود الحفر الى نحو 54 بئرا في الحقل العملاق".وكشف عبد الكريم عن "انه بعد الدخول في تنافس مع كبريات شركات الحفر الاجنبية للاستحواذ على عقد حفر 30 بئرا في حقل الرميلة غرب البصرة، احيل لصالح شركة (بي.بي) البريطانية النفطية"، مؤكدا "استعداد الشركة للبدء مباشرة في عمليات الحفر حال الاعلان عن فوزها".ولفت الى "توقيع عقد مع شركة سينوك الصينية المشغل لحقل البزركان في ميسان لحفر 22 بئرا بالشراكة مع شركة بوهان الصينية، وبكلفة تصل الى 160 مليون دولار"، منوها "باكمال المناقشات بهذا الشأن التي استمرت لمدة عامين لتأثرها بتداعيات كوفيد- 19".واعلن "التوصل لاتفاق اولي مع شركة سينوك الصينية لاستصلاح 150 بئرا في حقل البزركان على مرحلتين، الاولى 71 بئرا والثانية تنفذ لاحقا".وفي ذي قار، اوضح عبد الكريم أن “الشركة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لحفر 20 بئرا في حقل الناصرية، بمشاركة شركة وذر فورد الاميركية التي ستعزز من ستراتيجية تصعيد الانتاج والطاقة التصديرية مستقبلا بحدود 60 الف برميل يوميا، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي نحو 4.4 مليارات برميل من الخام.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت اجراءات مواجهة كورونا وقالت ان لجنة الصحة والبيئة النيابية قدمت مقترحا جديدا الى وزارة الصحة يقضي الاستمرار بالدوام في المراكز الصحية حتى منتصف الليل لتلقيح المواطنين، .ونقلت الصحيفة عن اللجنة قولها ان المقترح النيابي الجديد يتضمن استمرار الدوام في المراكز الصحية الى الساعة ١٢ ليلا بواقع دفعتين والى نهاية الجائحة، حيث يكون دوام كل دفعة ٥٠ % مع تقديم الدعم المالي للملاكات المشاركة، من اجل تقديم الخدمة الطبية ولقاحات الكورونا لأبناء الشعب على مدار الساعة ، ومن اجل تقليل الزخم الكبير الحالي عن المستشفيات بسبب تصاعد الاصابات خلال جائحة كورونا .واوضحت ان تقديم المقترح النيابي الجديد ياتي، بعد اجتماع مشترك عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، لمناقشة تنظيم الانشطة الرياضية في ظل تفشي جائحة كورونا، وبالأخص اقامة مباريات كرة القدم، وضرورة الاهتمام بالإجراءات الصحية الوقائية وتشجيع الجماهير على تلقي لقاحات كورونا.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، وصول شحنة من لقاح فايرز المضاد لفيروس كورونا بواقع 503 آلاف جرعة، مقدمة من الولايات المتحدة الاميركية .وذكرت الوزارة، في بيان”: أن “طائرة من الولايات المتحدة الامريكية، وصلت امس محملة باكثر من نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر بلغت (503 الاف جرعة) مقدمة من الولايات المتحدة الاميركية دعما للعراق لمواجهة جائحة كورونا”.وأضاف البيان، أن “ذلك جاء باهتمام وتواصل وزير الصحة هاني العقابي، وتوجيهاته بتوثيق العلاقات الصحية مع كافة الدول المتقدمة والمجاورة لتعزيز الجهود الصحية والامكانيات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا”.ولفت إلى أن “الشحنة تم استلامها بحضور السفير الامريكي لدى العراق، ماثيو تولر، والوفد المرافق له، ومدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي، ومدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية علي البلداوي، والمختصين في كيماديا، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، وفريق اعلام الوزارة ومجموعة من وسائل الاعلام”.صحيفة الزمان اهتمت بموجة الحر التي يشهدها العراق وقالت ان التنبؤات الجوية ترجح انتهاء موجة الحر وعودة درجات الحرارة بالانخفاض في عموم المحافظات بدءا من اليوم الاحد.ونقلت الصحيفة عن المتنبىء واثق السلامي قوله إن (موجة الحر ستنتهي تدريجيا مع تسجيل انخفاض في معدلات الحرارة بدءا من اليوم، نتيجة سيطرة كتلة بحرية اقل حرارة والتوقعات تؤكد استمرار تأثيرها خلال الاسبوع الجاري)، مؤكدا ان (تأثير المرتفع الجوي شبه المداري يضعف مع تقدم كتلة بحرية أقل حرارة والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسا على الاغلب).وتابع ان (درجات الحرارة ستنخفض بمعدل ثلاث درجات لتسجل العظمى في بغداد 43 مئوية).وحذر مسؤولو الأرصاد اليابانيون في هيروشيما من الأمطار الغزيرة في ثلاث محافظات هي ساغا وناغازاكي وفوكوكا.وقالوا إن (الأمطار تتساقط من مجموعة من السحب شمال كيوشو بكمية غير مسبوقة).وسجلت بعض المناطق هطول أمطار غزيرة تجاوزت 50 ملمترا في الساعة الواحدة.وأبدت الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، قلقها إزاء ازدياد الظواهر الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي، وذلك بعد تصنيفها شهر تموز على أنه الشهر الأكثر حرا المسجل على كوكب الأرض./انتهى

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