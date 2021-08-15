تأثير ميسي.. أرباح مذهلة لأسطورة السلة مايكل جوردان

2021/08/15 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل تعاقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع باريس سان جيرمان، خبرا سعيدا لأسطورة كرة السلة الأميركية السابق، مايكل جوردان، والذي كان قد فقد نحو ربع ثروته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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