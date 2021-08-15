2021/08/15 | 08:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بصرف مكافئة نهاية الخدمة المتأخرة لـ1000 متقاعد في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/15 | 08:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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