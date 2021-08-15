طالبان على مشارف العاصمة الأفغانية

2021/08/15 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس غني يتحدث عن مشاورات "لإنهاء الحرب" ويشيد بالقوات "التي دافعت عن الوطن بشجاعة وأظهرت عزما قويا"

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