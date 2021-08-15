2021/08/15 | 08:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يهزم ألافيس ويُسجل بداية مثالية في "لا ليغا"

بدأ ريال مدريد موسمه الكروي بطريقة مثالية بعدما تغلب على مضيفه ألافيس بأربعة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

وعرفت المباراة في شوطها الأول أداءً سلبيا من كلا الطرفين، غير أن الريال انتفض في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل أول الأهداف عند الدقيقة 48، بأقدام الفرنسي كريم بن زيما، الذي تابع كرة من داخل جزاء ألافيس وأسكنها الشباك بتسديدة على الطائر.

واستمر الفريق الملكي في تهديد مناطق خصمه إلى أن نجح في إضافة هدف ثان مع حلول الدقيقة 56 بواسطة المدافع ناتشو فيرنانديز، ثم عاد بن زيما وأكد جاهزيته للموسم الجديد بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 62.

وسجل المهاجم خوسيلو هدف ألافيس الوحيد من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند الدقيقة 65، قبل أن يظهر البرازيلي فينيسيوس جونيورز ويُعيد الفارق إلى ما كان عليه باحرزه هدفا رابعا لفريق العاصمة مع اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

والفوز هو الأول رسميا للريال تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي العائد مُجددا للإشراف على الإدارة الفنية للملكي، والذي يسعى لتقديم موسم جيد واستعادة لقب الدوري بعدما خسره الموسم الماضي لصالح الجار أتلتيكو مدريد.



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