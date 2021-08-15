2021/08/15 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تعمل وزارة العدل مع وزارة التعليم العالي لحصول الاحداث والنزلاء والمودعين في السجون على شهادة البكالوريوس من خلال قناة قبول خاصة بهم.وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث في الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرك للسماح للسجناء بإكمال تعليمهم لأول مرة بالعراق المركز الخبري الوطني.

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