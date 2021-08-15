لبنان.. ارتفاع ضحايا انفجار الصهريج إلى 20 قتيلاً والرئيس يطلب فتح تحقيق - عاجل

2021/08/15 | 08:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - لبنان

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، البوم السبت، ارتفاع ضحايا انفجار صهريج المحروقات الى 20 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال الصليب الأحمر في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "20 قتيلا و79 جريحا الحصيلة الحالية لانفجار صهريج للمحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان".

من جهة أخرى قالت الرئاسة اللبنانية إن "الرئيـس ميشال عون طلب مـن القضاء إجراء الـتـحقيقات لكشـف ملابسات انفجار خزان الوقود فـي عكار".

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