اندلاع حريق كبير وسط بغداد واكثر من 20 فرقة اطفاء تعمل على اخماده

2021/08/15 | 08:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اندلع حريق كبير داخل مخزن للاجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة / ساحة التحريات، وسط بغداد .وذكر الدفاع المدني في بيان :" ان اكثر من 20 فرقة اطفاء تشارك في اخماد الحريق باشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان "./انتهى9

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