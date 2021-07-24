بغداد.. الكرخ بلا ماء والرصافة بلا كهرباءوالكاظمي يتوعد 'المستهدفين لمقدرات الشعب'

2021/08/15 | 08:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تشكو أحياء عديدة من جانب الرصافة شرق بغداد من انقطاع التيار الكهربائي لساعات، نتيجة أعمال التخريب التي تستهدف منذ شهرين أبراج الطاقة، فإن الكرخ غرب بغداد كان بلا ماء للشرب طوال أول من أمس وساعات من يوم أمس للسبب ذاته.

وبينما أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجيش العراقي بإطلاق عملية أمنية كبرى لملاحقة "الإرهابيين" في مناطق شمال بغداد، لا سيما الطارمية، فإنه وجه اتهامات إلى من سماهم الإرهابيين والخارجين عن القانون بخلط الأوراق.

وخلط الأوراق يعني استهداف أبراج الطاقة من قبل جهات تصنف بوصفها خارجة عن القانون، وفصائل مسلحة قد تكون ضالعة في جزء من حرب الأبراج مع جهات سياسية ومقاولين فاسدين كبار في المناطق الأكثر عرضة للتخريب، كما يعني محاولات تسلل نحو العاصمة.

وكانت الهجمات تنوعت خلال الشهور الثلاثة الماضية على أبراج الطاقة الكهربائية أو تلك التي تغذي إمدادات المياه إلى مختلف أحياء العاصمة، في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية أنها قطعت شوطا في مسألة الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن، في حين عمدت إيران في الوقت نفسه إلى قطع المياه عن العراق، ووقف إمدادات الغاز، بسبب تراكم الديون، والكهرباء بسبب النقص الذي تعاني منه إيران في الداخل.

وتزامنت الهجمات على أبراج مع درجة حرارة هي الأعلى في العراق تخطت نصف درجة الغليان في العديد من المحافظات العراقية، وسط تراجع شبه تام أحياناً للطاقة الكهربائية، رغم ارتفاع الإنتاج.



وترى المصادر المقربة من الحكومة أن حرب أبراج الطاقة تهدف إلى تبيان عجز حكومة الكاظمي عن تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها؛ سواء على صعيد تأمين مستلزمات الانتخابات أو الانسحاب الأميركي من العراق أو ملف الكهرباء، في وقت نجحت فيه الحكومة في تحقيق تقدم في كل هذه الميادين بما فيها الكهرباء، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 19 ألف ميغاواط هذا العام، رغم كل الصعوبات التي واجهتها، بما في ذلك عدم تعاون القوى السياسية معها.

وأمر الكاظمي، أول من أمس (الجمعة)، بتشكيل خلية أزمة لمراقبة وحماية الأبراج من خلال وضع خطط مناسبة لحمايتها، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة أنه تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي فإن قوات الجيش والأجهزة الأمنية أطلقت بناء على معلومات استخبارية دقيقة عملية لمنع تسلل الإرهابيين من المناطق التي يوجَدون فيها، ومنها الطارمية، إلى العاصمة بغداد.

وأضاف بيان صادر عن قيادة العمليات أن "العملية تهدف إلى ملاحقة الخلايا الإرهابية الناشطة في تلك المنطقة والقضاء على وجود الإرهابيين فيها".

وأبلغ مصدر أمني وسائل اعلام عربية، بأن "الهدف من إطلاق هذه العملية مزدوج، ويتمثل في حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وكذلك في تأمين المواكب الحسينية في أحياء العاصمة، لا سيما الشيعية منها، بعد أن وردت معلومات باستهدافها، بهدف إثارة الفتنة الطائفية".

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته إن "مناطق شمال بغداد، لا سيما منطقة الطارمية التي هي الأقرب إلى مدينة الكاظمية، بات ينشط في بساتينها ومناطقها الواسعة مسلحو (داعش) الذين بدأوا يروعون الأهالي".

N.A

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