2021/08/15 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمساعدة طائرة دون طيار "درون"، تمكن المصور العماني محمد الحسني من توثيق مشاهد خلابة لشلالات وادي الدربات وطبيعته المميزة في سلطنة عمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأنها لوحة فنية..مشاهد ساحرة لشلالات طبيعية بهذا الوادي في سلطنة عُمان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأنها لوحة فنية..مشاهد ساحرة لشلالات طبيعية بهذا الوادي في سلطنة عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).