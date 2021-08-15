2021/08/15 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر أن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.وقال الصليب الأحمر إن سبعة أصيبوا ونقلوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الصهريج في لبنان المركز الخبري الوطني.

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