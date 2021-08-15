مقتل وإصابة نحو 100 شخص بإنفجار صهريج للوقود في لبنان

2021/08/15 | 08:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قتل وأصيب نحو 100 شخص بإنفجار صهريج للوقود في منطقة عكار شمالي لبنان.وقال الصليب الأحمر اللبناني، انه سقط 20 قتيلا و79 جريحا بانفجار صهريج للمحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي لبنان.وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، القضاء، بإجراء الـتـحقيقات لكشـف ملابسات انفجار خزان الوقود فـي عكار، فيما دعا الى …

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