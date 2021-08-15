2021/08/15 | 09:03 - المصدر: عين العراق

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الأحد 15 أغسطس 2021 | 08:41 صباحاً

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اندلاع حريق وسط بغداد واكثر من 20 فرقة اطفاء تعمل على اخماده

اندلع حريق كبير داخل مخزن للاجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة ساحة التحريات، وسط بغداد .

وذكر الدفاع المدني:" ان اكثر من 20 فرقة اطفاء تشارك في اخماد الحريق باشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان

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