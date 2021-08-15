الدفاع المدني ترسل عجلات اسناد من الكرخ الى الرصافة لاخماد حريق مخازن في بغداد

2021/08/15 | 09:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حركت مديرية الدفاع المدني، مساء السبت، زوارقها الى وسط نهر دجلة وارسلت عجلات اسناد من جانب الكرخ الى الرصافة، لاخماد حريق مخازن بمنطقة الوزيرية في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن كبيرة مشيدة من ألواح …

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