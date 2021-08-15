طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

2021/08/15 | 09:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أفغان أن حركة “طالبان” سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال آباد “لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي لأن الحاكم استسلم لطالبان”.“السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين”.كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابل.وقال مسؤول أمني آخر في المدينة إن “طالبان” وافقت على منح ممر آمن لمسؤولي الحكومة وقوات الأمن أثناء مغادرتهم جلال آباد.وأضاف أن قرار الاستسلام اتخذ […]

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