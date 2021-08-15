نجيب ميقاتي معلقا على انفجار عكار: القتلى والجرحى ضحية طامعين بأرباح غير مشروعة

2021/08/15 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، "ليل عكار" بالحزين، الأحد، مشيرا إلى أن من سقطوا في الانفجار ضحية من استغلوا أزمة الحروقات ليحققوا أرباحا غير مشروعة

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