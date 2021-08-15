الايزيديون يطالبون المرجعيات الدينية بإصدار فتوى تحرم إراقة دم الأقليات

2021/08/15 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني عدّ قائممقام قضاء سنجار، النائب السابق، محما خليل علي آغا، اليوم الاحد، ان الحلول الداخلية والخارجية للقضية الايزيدية غير جادة، فيما طالب المرجعيات الدينية بإصدار فتوى تحرم إراقة دم الأقليات.[…]

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