2021/08/15 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شرع الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأحد، باليوم الثاني من عمليات “محرم الحرام” شمالي بغداد.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش والحشد يشرعان باليوم الثاني من عملية الطارمية المركز الخبري الوطني.

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