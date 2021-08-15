طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد دون قتال

2021/08/15 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيطرت حركة طالبان صباح اليوم الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، حسب ما أفاد سكّان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وقال أحمد والي، وهو من سكّان جلال آباد، لوكالة فرانس برس “استيقظنا هذا الصباح (ووجدنا) أعلام طالبان البيضاء في كلّ أنحاء المدينة.



إنّهم في المدينة.



دخلوا من دون قتال”.

كما أعلنت حركة طالبان من جهتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنّها سيطرت على المدينة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة “قبل لحظات دخل المجاهدون جلال آباد عاصمة ننغرهار.



كل المناطق الآن تحت سيطرتهم”.

وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها اهمية استراتيجية كبيرة.

سيطر مقاتلو طالبان مساء أمس السبت على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغاني التي كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة، محكمين قبضتهم أكثر على البلاد.

وتعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق السبت “إعادة تعبئة” القوات الحكومية، فيما تواصل حركة طالبان تقدّمها باتّجاه مشارف كابول، حيث يُبدي سكان مخاوفهم ممّا قد تحمله الأيام المقبلة.

وإزاء تقهقر الجيش الأفغاني، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس رفع عديد القوات الأمريكية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى 5 آلاف عنصر، محذّرا حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة ومتوعدا إياها بـ”رد عسكري أمريكي سريع وقوي” إذا ما هاجمت مصالح أمريكية.

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