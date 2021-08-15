لبنان: قتلى وجرحى في انفجار صهريج وقود بعكار

2021/08/15 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر أن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن الوصول إلى الصليب الأحمر أو مسؤولين لبنانيين للحصول على مزيد من التفاصيل.

وقال الصليب الأحمر إن “79 فردا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات محلية”، مضيفاً أنها “في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم”.

ويعاني لبنان حالياً نقصاً حاداً في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج.

وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

وقال شهود إن “زهاء 200 فرد كانوا بالموقع وقت وقوع الانفجار”.

وذكر الصليب الأحمر أن ف”رقه تباشر البحث بموقع الانفجار”، ونشر صورة على تويتر لعدد من الناس حول حفرة كبيرة.

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