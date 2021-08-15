2021/08/15 | 10:05 - المصدر: عين العراق

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الأحد 15 أغسطس 2021 | 09:51 صباحاً

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بغداد..



20 وحدة إطفاء تكافح حريقا بمخزن للمواد الاحتياطية في منطقة الكرادة

تكافح فرق الدفاع المدني في العاصمة بغداد، يوم الأحد، حريقا في مخزن بمنطقة الكرادة.

وقال المصدر؛ أن الحريق اندلع داخل مخزن للمواد الاحتياطية ضمن ساحة التحريات في الكرادة.

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