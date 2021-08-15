العراق يقترب من تسلم “أرشيفه”

2021/08/15 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعربتْ وزارة الثقافة والسياحة والاثار عن استعداد الجانب الاميركي لتسليم “الارشيف العراقي”، مبينةً انه سيوفر عددا من المستلزمات لحفظ هذا الارشيف من التلف.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العلياوي، في حوار صحفي، ان “هناك اقرارا قانونيا دوليا بان هذا الارشيف عراقي ليس لأحد حق فيه”، مشيراً الى أن “هذا الملف لا بد من الالتفات …

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