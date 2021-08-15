حريق مخزن المواد الكهربائية في الكرادة

2021/08/15 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الكهربائية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “حريقآ كبير اندلع في مخزن للأجهزة الكهربائية في ساحة التحريات بمنطقة الكرادة وسط بغداد صباح اليوم”.واضافت، ان”فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة استنفرت بقيادة …

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