السماح للسجناء بإكمال تعليمهم الجامعي

2021/08/15 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتعمل وزارة العدل مع وزارة التعليم العالي لحصول الاحداث والنزلاء والمودعين في السجون على شهادة البكالوريوس من خلال قناة قبول خاصة بهم.وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث في الوزارة كامل امين في حديث صحفي، إن “دائرته عقدت اجتماعا موسعا مع وزارة التعليم العالي لوضع الاليات الخاصة بضمان التعليم الامثل للاحداث المودعين في السجون …

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