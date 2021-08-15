مركز حقوقي يؤشر نقطة سلبية ستؤثر على نسب المشاركة بالانتخابات

2021/08/15 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أشر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الأحد، نقطة سلبية ستؤثر على نسب المشاركة في الانتخابات.وقال رئيس المركز حازم الرديني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “على […]

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