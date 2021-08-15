لليوم الثاني.. الحشد الشعبي والجيش يشرعان بعمليات محرم الحرام شمال بغداد

2021/08/15 | 10:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأنهت القوات في يوم أمس من العمليات بتفتيش وتأمين ثماني قرى وقطع جميع طرق تسلل داعش الى مركز قضاء الطارمية.

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