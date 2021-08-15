2021/08/15 | 10:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.وبعد شوط أول سلبي النتيجة انتفض الريال في الشوط الثاني الذي شهدت أحداثه 5 أهداف.وسجل رباعية الفريق الملكي، الفرنسي كريم بنزيما “ثنائية” وناتشو فرنانديز والبرازيلي فينسيوس جونيور […]

ظهرت المقالة ريال مدريد يفتتح موسمه برباعية في شباك ألافيس أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يفتتح موسمه برباعية في شباك ألافيس) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يفتتح موسمه برباعية في شباك ألافيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).