خارج الظل: البلشفيات والاشتراكية الروسية - جودي كوكس

2021/08/15 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جودي_كوكس عام ١-;-٩-;-٢-;-٢-;-، لاحظت الصحافية الراديكالية الرائعة لويز براينت أن لينين استمد قوة عظيمة من النساء المقربات منه.(١-;-) تتناقض ملاحظتها بشكل كبير مع لينين “الاستغلالي” بحسب الدراسات التاريخية والسير الذاتية عنه.



في هذه الكتب، لم تكن النساء المقربات من لينين مصدر قوة له، إنما مجرد شخصيات ضئيلة خاضعات له، واقفات في ظل لينين.



تتضخم جميع جوانب علاقتهن بلينين، في الوقت تتقلص أفعا ......





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