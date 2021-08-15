اللاجئون السوريون في تركيا نحو المزيد من الاستغلال والاضطهاد - ليلى موسى

2021/08/15 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى منذ بداية انطلاقة الحراك الثوري السوري، سارع السيد أردوغان وحكومته وحزبه بإطلاق شعارات غوغائية تدَّعي نصرة الشعب السوري، ودعمه معنوياً ومادياً وإسقاط النظام.



وأنّ وقوفه إلى جانب الشعب نابع من باب الإنسانية لاسترداد الشعب السوري حقوقه وكرامته، ووضمان معيشة، تضمن له حفظ ماء وجهه، وسيادة العدالة والديمقراطية، وتمكن من كسب ودّ الشعب السوري عبر دغدغته لمشاعرهم الدينية، وجعل من الدين مطية مباشرة وظاهرة ......





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