الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريقي الكرادة والغزالية

2021/08/15 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - ورد عبد الامير

أوضحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، تفاصيل حريقي الكرادة والغزالية، فيما أشارت إلى أنه تمت السيطرة على الحريقين.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حريق ساحة التحريات في الكرادة حصل قبل الساعة 7 صباحاً في مخزن للأدوات الإحتياطية والآليات الثقيلة، حيث اشترك في إخماده أكثر من 20 فرقة دفاع مدني"، مبيناً أنه "تمت السيطرة على الحريق بإشراف السيد مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان".

وأضاف أنه "تم حصر الحادث داخل المخزن ومنع انتشار النيران للأبنية المجاورة له "، لافتاً إلى أن "الحريق لم يسجل أيّة خسائر بشرية، إلا أنه ترك خسائر مادية في المواد الموجودة بالمخزن".

وتابع أن "مفارز الأدلة الجنائية التي تم استدعائها من قبل فرق الدفاع المدني وصلت الى المكان لتحديد أسباب الحريق".

وبشأن حريق الغزالية، أكد عبد الرحمن أن "حريق الغزالية اندلع بعد الساعة 7 صباحاً في 4 مولدات أهلية كبيرة مع خزين كبير من مادة الكاز"،لافتاً إلى أن "الفرق التي شاركت في إخماد الحريق بلغت 10 فرق".

وبين انه "لغاية الآن لم يسجل اي إصابات بشرية لكن الحريق ترك خسائر مادية في المولدات واحتراق منتوج الكاز"، موضحاً أن "سبب الحريق هو الإهمال بتعليمات وارشادات الدفاع المدني من خزن الوقود".

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