ليس ارتفاع الدولار فقط.. الاقتصاد النيابية ترد على مقترح

2021/08/15 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلقت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الاحد، على تصريحات وزير المالية علي علاوي، التي طالب فيها بإعداد قانون ضريبي جديد.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لـ (بغداد اليوم)، ان "حكومة مصطفى الكاظمي اعتادت على تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية على حساب المواطن الفقير وكذلك الموظف البسيط وخير دليل على ذلك، رفع سعر صرف الدولار، الذي ساهم بشكل كبير في رفع نسبة الفقر والبطالة واثر على حياة المواطنين، كونه كان سببا رئيسي في رفع اسعار المواد في السوق العراقية".

وبينت جودت اننا "نخشى بان يكون القانون الضريبي الجديد، الذي يتحدث عن وزير المالية علي علاوي، يستهدف المواطن الفقير والموظف البسيط، وهذا الأمر لن نسمح به، ولن نمرر اي قانون فيه اي تبعات سلبية اقتصادية على حياة المواطنين"، مضيفةً أن "هذا القانون عند وصوله الى البرلمان سيتم دراسته بشكل جيد، واجراء تعديلات عليه، بما يصب مصلحة المواطن وبما لا يسبب اضرار مالية واقتصادية على المواطنين، كما حصل في موازنة سنة 2021".

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