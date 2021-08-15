اعتقال متهمين اثنين بجرائم مختلفة في بابل

2021/08/15 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاحد، من اعتقال متهمين اثنين، وضبط كمية من مادة مخدرة في بابل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "مفارز سيطرة الشهداء في شرطة بابل تمكنت من ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة مع امبولة استنشاق، وخمس قداحات اشعال تستخدم للتعاطي، وعدد من الحبوب المخدرة، وألقت القبض على حائزها".

وأضافت الداخلية في بيانها ان "المديرية تمكنت ايضاً من اعتقال متهم مطلوب بقضية سرقة وفق أحكام المادة ( ٤٤٤ ) من قانون العقوبات، أثر إجراء تدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الأمنية داخل سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال احد مداخل مدينة الحلة الشمالية"، مبينة ان "القوات الامنية قامت بإحالة المتهمين الى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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