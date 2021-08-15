السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية ببغداد/ موسع

2021/08/15 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد م نينا / اعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية ببغداد.وقال في بيان : ان فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية للسيارات في منطقة الكرادة ساحة التحريات بمشاركة 20 فرقة اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .واضافت : ان فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران المندلعة في المخزن المحترق وابعدت خطر انتشارها عن المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب النيران في ذات المخزن لتخمدها بشكل تام ونهائي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .وطلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق ./انتهى3

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