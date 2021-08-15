مانشستر سيتي بمواجهة توتنهام في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي

2021/08/15 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يخوض مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي مواجهة مهمة أمام مضيفه فريق توتنهام، في الجولة الإفتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي 2021 – 2022، المقرر لها اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبر".وكان مانشستر سيتى بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا قد خسر لقب الدرع الخيرية أمام فريق ليستر سيتي بهدف نظيف الأسبوع الماضي على ملعب "ويمبلي".ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق رقما قياسيا في الدوري الإنكليزي حال الفوز على توتنهام، حيث سيصبح أول فريق يحقق الفوز في المباراة الإفتتاحية في 11 موسم متتالي، حيث يتساوى حاليا مع أستون فيلا "./انتهى2

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