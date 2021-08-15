الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمخزن وسط بغداد

2021/08/15 | 10:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن اخماد حريق في مخزن للأدوات الاحتياطية في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان، ان “فرقها تمكنت من السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية للسيارات في منطقة الكرادة ساحة التحريات بمشاركة 20 فرقة اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.وأوضحت أن “فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران المندلعة في المخزن المحترق وابعدت خطر انتشارها عن المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب النيران في ذات المخزن لتخمدها بشكل تام ونهائي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها […]

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