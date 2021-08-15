صور من العمليات العسكرية لليوم الثاني في بغداد: طيران.. وتفتيش

2021/08/15 | 10:19 - المصدر: وكالة ناس

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الحشد الشعبي والجيش يشرعان باليوم الثاني من عمليات “محرم الحرام” شمال بغداد

شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، الاحد، باليوم الثاني من عمليات محرم الحرم لتفتيش وتامين قضاء الطارمية شمال بغداد.

وتواصل القوات المشتركة وبإسناد طيران الجيش تقدمها وفق الخطط المرسومة لتأمين مناطق شمال بغداد من تواجد خلايا داعش التي كانت تروم شن هجمات في شهر محرم لاستهداف الزائرين وأصحاب المواكب الحسينية الذين يحيون الشعائر الحسينية.

وأنهت القوات السبت 14 اب ،2021 اليوم الأول من العمليات بتفتيش وتأمين ثماني قرى وقطع جميع طرق تسلل داعش إلى مركز قضاء الطارمية.

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