فيديو.. إخماد حريق ضخم اندلع في وسط العاصمة العراقية

2021/08/15 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية الدفاع المدني العراقي أن فرقها تمكنت من اخماد حريق كبير اندلع اندلع، منتصف ليلة أمس وفجر اليوم الأحد، داخل مخزن للمواد البلاستيكية في حي الوزيرية بوسط بغداد .

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