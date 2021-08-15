الامم المتحدة تخصص 130 مراقباً دولياً لمراقبة العملية الانتخابية في العراق

2021/08/15 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسّعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مهام 130 مراقباً دولياً في عموم العراق، تنحصر بمراقبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوّضية.ووفقا للكلمة الإسبوعية للمفوضية : أن مفوضية الانتخابات “تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل مهمة المراقبين الدوليين لرصد ومراقبة … Readmore

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