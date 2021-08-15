اقليم كردستان يتسلم 200 مليار دينار من الحكومة الاتحادية ضمن حصته بموجب موازنة 2021

2021/08/15 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حكومة إقليم كردستان، عن صدور قرار من الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار للإقليم، ضمن حصته بموجب موازنة 2021.وقال ممثل حكومة كردستان في بغداد فارس عيسى في تصريحات صحفية إن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار الى … Readmore

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