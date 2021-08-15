2021/08/15 | 10:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبة عاجلة للمرجعيات الدينية بتحريم إراقة دم الأقليات بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/15 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة عاجلة للمرجعيات الدينية بتحريم إراقة دم الأقليات بالعراق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة عاجلة للمرجعيات الدينية بتحريم إراقة دم الأقليات بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).