لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عكار إلى 22 قتيلا و 79 جريحا اخر

2021/08/15 | 10:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة اللبناني حمد حسن، السبت، نداء لإجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار، إلى خارج لبنان.

وأعلن حسن في تصريحات صحفية، اليوم (15 آب 2021)، أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79 بانفجار خزان المحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي.

وكان الصليب الأحمر اللبناني، أكد في وقت متأخر من ليل السبت، سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، جراء انفجار صهريج وقود في عكار.

قال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة على "تويتر"، إن عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان، ما زالت مستمرة.

وجاء الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، إن حادث انفجار خزان وقود في ‎عكار شمالي لبنان لا يختلف عن كارثة ‎ميناء بيروت البحري.

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