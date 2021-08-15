2021/08/15 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم هاشم عسيران قُتل 20 شخصاً على الأقلّ وأصيب 79 بجروح لدى انفجار صهريج وقود في منطقة عكّار في شمال لبنان على ما أعلن الصليب الأحمر ووسائل الإعلام الرسمية الأحد، وسط أزمة محروقات حادة تشل المرافق العامة والخدمات في هذا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرون قتيلا على الأقل في انفجار صهريج وقود في عكار بشمال لبنان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرون قتيلا على الأقل في انفجار صهريج وقود في عكار بشمال لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).