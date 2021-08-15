وزير الداخلية يصل إلى كربلاء المقدسة

2021/08/15 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى محافظة كربلاء المقدسة.

وقال مراسل “تقدم” إن وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل قبل قليل إلى محافظة كربلاء المقدسة.

واوضح ان الغانمي التقى بقيادة عمليات المحافظة وبقية الاجهزة الامنية، للاطلاع على خطة تأمين زيارة عاشوراء.

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